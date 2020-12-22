Меган Маркл заинтриговала поклонников после того, как появилась на публике с принцем Гарри

Об этом пишет издание Page Six.

Так, бывших герцогов Сассекских после признания о том, что они потеряли второго ребенка, засекли на романтической прогулке в Беверли-Хиллз.

Для выхода в свет сын принцессы Дианы выбрал серый джемпер, серую кепку и кроссовки. Что касается Меган Маркл, то она засветилась в шапочке-бини, высоких сапогах и длинной черной тунике, поверх которой была надета распахнутая куртка.

Но папарацци и пользователи обратили внимание на то, что живот у Меган Маркл под свободной одеждой подозрительно округлен. Публикация новых снимков с бывшими герцогами спровоцировала появления слухов об очередной беременности жены принца Гарри.

Некоторые пользователи в комментариях отметили, что такое внимание журналистов к Меган Маркл и принцу Гарри им надоело, а были и такие, которые предположили, что у бывших герцогов скоро родится второй ребенок.

"Они хотят жить обычной жизнью, не трогайте их", "Зачем мне знать об их жизни?", "Она одета так, будто в Клондайке", "Определенно, в семье будет скоро пополнение", "Второй малыш Сассекс на подходе", "Игнорируйте их, они говорят, что хотят, но мы все знаем, что их волнуют только деньги", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Маркл и Гарри заставили переживать королеву Елизавету II.

Как известно, после бегства в США бывшие герцоги Сассекские подписали сделку со стриминговым сервисом Netflix.

В СМИ появилась информация, что руководство сервиса Netflix якобы давит на герцогов, чтобы они выдали один из секретов королевской семьи. Поэтому у королевы Елизаветы II опасаются, что Меган Маркл и принц Гарри могут "проболтаться" из-за многомиллионных гонораров.

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