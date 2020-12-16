Бывшие герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри объявили о запуске своего первого подкаста на платформе Spotify, и нарвались на гнев фанатов

Об этом пишет издание OkMagazine.

Фанаты недоумевают, ведь ранее Маркл и Гарри просили оставить их в покое после бегства из дворца, а теперь они сами же захотели быть в центре внимания.

«Принц Гарри и Меган Маркл бросили королевскую семью, потому что хотели нормальной жизни. Они стремились к простым радостям жизни, таким как запуск широко разрекламированного подкаста и промо-тур по стране», — написал один из пользователей Twitter.

В социальных сетях пользователи также стали придумывать возможные темы для подкаста, которые будут вести Меган Маркл и принц Гарри. По информации СМИ, сумма сделки оценивается в $40 млн.

"Итак, вы выбрали идеальный замок", "Настоящее преступление: странная история дяди Эндрю", "Как спустить миллион на свою беременность", "Как есть медленнее королевы, когда ты очень голоден", - подшутили некоторые комментаторы.

Осведомленные источники уверяют, что инициатором подписания сделки с Spotify на $40 млн была именно Меган Маркл, у которой есть «четкое видение того, что они могут предложить как пара»

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