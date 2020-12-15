Жена принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл, решила попробовать себя в новой сфере, тем самым разочаровав Букингемский дворец

Дело в том, что Меган Маркл стала венчурным инвестором, вложившись в стартап Clevr Blends. Компания занимается производством быстрорастворимого латте на овсяном молоке, которое понравилось Меган.

Звезда подчеркнула, что любит поддерживать марки, основанные женщинами. Сумма инвестиций умалчивается. В свою очередь, Clevr Blends обязались пожертвовать 1% дохода организациям, борющимся за продовольственную справедливость.

Маркл решила прорекламировать продукт, прислав латте известной телеведущей Опре Уинфри. Последняя записала видео, как готовит себе напиток, и поблагодарила за сюрприз свою "соседку". Телеведущая заявила, что теперь это ее любимый напиток, подкрепив смайликом с короной

Источник в Букингемском дворце рассказал изданию Mirror, как знать отреагировала на поступок Меган. По словам инсайдера, во дворце возмутились использованием в рекламе указанного смайлика, ведь таким образом, делается намек, что к этому имеет отношение британская королевская семья.

Во дворце отметили, что Меган и Гарри покинули королевскую семью, обещая поддерживать ценности монархии, поддерживать ее репутацию и не продавать свои королевские связи ради получения выгоды.

Напомним, Меган Маркл впервые появилась на публике после признания о потери второго ребенка.

Жена принца записала видеообращение людям, которые в условиях пандемии заботятся о других.

Звезда была без привычного макияжа, поэтому люди стали ее критиковать за подражание Кейт Миддлтон.

Напомним, что Новый удар для Меган Маркл и принца Гарри, Елизавета II не пожалела супругов.

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