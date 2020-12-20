Это первое Рождество, которые члены королевской семьи не встретят все вместе
Об этом пишет Elle.
Несмотря на жесткие ограничения, жесты внимания и теплые семейные традиции Букингемского дворца нельзя отменять.
По информации журналистов, Меган Маркл и принц Гарри успели обменяться подарками, отправив их "туда" и "обратно".
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Посылки уже дошли до адресатов, но праздничные коробки герцоги откроют лишь 25 декабря.
Не исключено, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, несмотря на все разногласия, наступила долгожданная оттепель на фоне подарков и праздников.
Герцоги Кембриджские до сих пор не знают, как именно будут отмечать новогодние праздники, и планируют ли они отправляться в свою резиденцию в Норфолке.
«Это так трудно. Мы все еще пытаемся строить планы», - заявлял ранее принц Уильям.
Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл привселюдно посмеялась над принцем Гарри.
Это произошло во время записи рождественского подкаста.
Бывшая звезда Голливуда то и дело передавала инициативу супругу, делая двусмысленные комплименты его акценту, а после того, как принц Гарри призвал слушателей присоединиться к эфиру, герцогиня и вовсе начала смеяться.
"О, вы ведь слышали его тон! Прямо то, что нужно для подкастов", - посмеялась Маркл над Гарри и нарвалась на гнев пользователей в социальных сетях.
Напомним, что Новый удар для Меган Маркл и принца Гарри, Елизавета II не пожалела супругов.
Как Politeka писала, новые проблемы в семье Маркл и Гарри, герцоги могут вернуться во дворец.
Также Politeka сообщала, что обиженная Меган Маркл закатила истерику из-за Кейт Миддлтон.