Это первое Рождество, которые члены королевской семьи не встретят все вместе

Об этом пишет Elle.

Несмотря на жесткие ограничения, жесты внимания и теплые семейные традиции Букингемского дворца нельзя отменять.

принц Гарри и Меган Маркл

По информации журналистов, Меган Маркл и принц Гарри успели обменяться подарками, отправив их "туда" и "обратно".

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Посылки уже дошли до адресатов, но праздничные коробки герцоги откроют лишь 25 декабря.

Не исключено, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, несмотря на все разногласия, наступила долгожданная оттепель на фоне подарков и праздников.

Герцоги Кембриджские до сих пор не знают, как именно будут отмечать новогодние праздники, и планируют ли они отправляться в свою резиденцию в Норфолке.

«Это так трудно. Мы все еще пытаемся строить планы», - заявлял ранее принц Уильям.

принц уильям, кейт миддлтон, скрин

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл привселюдно посмеялась над принцем Гарри.

Это произошло во время записи рождественского подкаста.

Бывшая звезда Голливуда то и дело передавала инициативу супругу, делая двусмысленные комплименты его акценту, а после того, как принц Гарри призвал слушателей присоединиться к эфиру, герцогиня и вовсе начала смеяться.

"О, вы ведь слышали его тон! Прямо то, что нужно для подкастов", - посмеялась Маркл над Гарри и нарвалась на гнев пользователей в социальных сетях.

Напомним, что Новый удар для Меган Маркл и принца Гарри, Елизавета II не пожалела супругов.

Как Politeka писала, новые проблемы в семье Маркл и Гарри, герцоги могут вернуться во дворец.

Также Politeka сообщала, что обиженная Меган Маркл закатила истерику из-за Кейт Миддлтон.