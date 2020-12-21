Окружение королевы Елизаветы II опасается сделкой Меган Маркл и принца Гарри с сервисом Netflix на $100 млн

Об этом пишет КП.

Как известно, после бегства в США бывшие герцоги Сассекские подписали сделку со стриминговым сервисом Netflix.

По условиям соглашения, на портале Меган Маркл и принц Гарри должны продюсировать "документалки", сериалы и т.п.

В СМИ появилась информация, что руководство сервиса Netflix якобы давит на герцогов, чтобы они выдали один из секретов королевской семьи. Поэтому у королевы Елизаветы II опасаются, что Меган Маркл и принц Гарри могут "проболтаться" из-за многомиллионных гонораров.

"Мы не знаем, о каких деньгах идет речь, но учитывая, что Гарри и Меган перестали получать государственное финансирование, они должны зарабатывать, и предложение Netflix - не совсем плохой вариант", - утверждают источники и добавляют, что сервис может раскошелиться на 75 млн фунтов в обмен на тайны королевского двора.

"За такие деньги Гарри и Меган могут рассказать королевские тайны и превратить эти истории в контент для сериала", - добавили осведомленные инсайдеры.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл привселюдно посмеялась над принцем Гарри.

Это произошло во время записи рождественского подкаста.

Бывшая звезда Голливуда то и дело передавала инициативу супругу, делая двусмысленные комплименты его акценту, а после того, как принц Гарри призвал слушателей присоединиться к эфиру, герцогиня и вовсе начала смеяться.

"О, вы ведь слышали его тон! Прямо то, что нужно для подкастов", - посмеялась Маркл над Гарри

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