Меган Маркл и принц Гарри ошарашили поклонников планами на 2021 год

Об этом пишет таблоид Express.

По словам британского эксперта Эндрю Мортона, экс-герцоги Сассекские планируют "воссоединиться" с королевской семьей.

Якобы Меган Маркл и принц Гарри запланировали в 2021 году вернуться в Великобританию. Герцоги пришли к выводу, что у них не будет другого выхода, и им придется какое-то время побіть в Британии, присутствуя на важных мероприятиях.

Речь идет о дне рождения Елизаветы II в апреле, 100-летнем юбилее принца Филиппа в июле. Помимо этого, в Британии готовят открыть памятник, посвященный принцессе Диане.

Что касается принца Гарри, то он хочет прилететь в Лондон еще раньше, чтобы обсудить возможность продления так называемого Мегзита (прекращение королевских полномочий).

Ранее мы рассказывали, что бывшие герцоги предложили Елизавете II дерзкую сделку.

По информации СМИ, Принц Гарри и Меган ведут переговоры с королевской семьей и добиваются продления своей 12-месячной сделки более известной как Мегзит.

Это может позволить им продолжать покровительствовать благотворительным фондам, но при этом считаться неработающими членами королевской семьи. Существующий контракт с Букингемским дворцом истекает 31 марта.

Напомним, что Меган Маркл засветила округлившийся животик, Гарри сияет от счастья.

Как Politeka писала, Меган Маркл и Гарри заставили Елизавету II переживать.

Также Politeka сообщала, что Между Кейт Миддлтон и Меган Маркл оттепель.