Меган Маркл и принц Гарри ошарашили поклонников планами на 2021 год
Об этом пишет таблоид Express.
По словам британского эксперта Эндрю Мортона, экс-герцоги Сассекские планируют "воссоединиться" с королевской семьей.
Якобы Меган Маркл и принц Гарри запланировали в 2021 году вернуться в Великобританию. Герцоги пришли к выводу, что у них не будет другого выхода, и им придется какое-то время побіть в Британии, присутствуя на важных мероприятиях.
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Речь идет о дне рождения Елизаветы II в апреле, 100-летнем юбилее принца Филиппа в июле. Помимо этого, в Британии готовят открыть памятник, посвященный принцессе Диане.
Что касается принца Гарри, то он хочет прилететь в Лондон еще раньше, чтобы обсудить возможность продления так называемого Мегзита (прекращение королевских полномочий).
Ранее мы рассказывали, что бывшие герцоги предложили Елизавете II дерзкую сделку.
По информации СМИ, Принц Гарри и Меган ведут переговоры с королевской семьей и добиваются продления своей 12-месячной сделки более известной как Мегзит.
Это может позволить им продолжать покровительствовать благотворительным фондам, но при этом считаться неработающими членами королевской семьи. Существующий контракт с Букингемским дворцом истекает 31 марта.
Напомним, что Меган Маркл засветила округлившийся животик, Гарри сияет от счастья.
Как Politeka писала, Меган Маркл и Гарри заставили Елизавету II переживать.
Также Politeka сообщала, что Между Кейт Миддлтон и Меган Маркл оттепель.