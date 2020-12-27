Меган Маркл и принц Гарри предложили королеве новую сделку

Принц Гарри и Меган ведут переговоры с королевской семьей и добиваются продления своей 12-месячной сделки более известной как Мегксит.



Это может позволить им продолжать покровительствовать благотворительным фондам, но при этом считаться неработающими членами королевской семьи. Существующий контракт с Букингемским дворцом истекает 31 марта, пишет ELLE.

Кроме благотворительных миссий, важный вопрос переговоров — военные титулы принца Гарри, которыми он очень дорожил и был лишен из-за Меган Маркл и переезда в США. Теперь он добивается их возращения. Во Дворце также звучали призывы заменить пару на постах президента и вице-президента Королевского фонда Содружества.

Остается открытым и вопрос отношений двух принцев — Уильяма и Гарри, которые не разговаривали друг с другом несколько месяцев.

Прежде, чем пойти на уступки герцогу и герцогине Сассекским верные помощники Дворца будут тщательно изучать сделки пары с Netflix и Spotify, чтобы убедиться, что они соответствуют ценностям Ее Величества.

Также ранее сообщалось, что Маркл и Гарри заставили переживать королеву Елизавету II.

В СМИ появилась информация, что руководство сервиса Netflix якобы давит на герцогов, чтобы они выдали один из секретов королевской семьи.

Поэтому у королевы Елизаветы II опасаются, что Меган Маркл и принц Гарри могут "проболтаться" из-за многомиллионных гонораров.

Напомним, что Меган Маркл засветила округлившийся животик, Гарри сияет от счастья.

Как Politeka писала, Меган Маркл и Гарри заставили Елизавету II переживать.

Также Politeka сообщала, что Между Кейт Миддлтон и Меган Маркл оттепель.