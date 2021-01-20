Отец Меган Маркл Томас ошарашил родную дочь странным поступком

Об этом пишет издание Evening Standard .

Так, отец герцогини давал показания в Высоком суде Лондона, где рассматривается иск Меган Маркл к британским журналистам, опубликовавшим часть письма Томаса.

Сама Меган Маркл умоляла отца не общаться с прессой и называла это письмо "попыткой помириться", то Томас считает иначе.

"Это письмо не было попыткой примирения. Это была критика в мой адрес. В письме не говорилось, что она меня любит. Она даже не спросила, как я. Она не выразила беспокойства по поводу того, что у меня случился сердечный приступ, и не спросила о моем здоровье. Это фактически означало конец наших отношений, а не примирение", - заявил отец герцогини Сассекской.

По словам отца бывшей звезды Голливуда, он решил частично опубликовать часть письма, чтобы не быть голословным, ведь некоторые журналисты выставили его "бесчестным эксплуатором".

"Не думаю, что мне бы кто-то поверил, если бы публика не увидела и не прочла письмо. В Mail on Sunday учли мое желание обнародовать отрывки письма, поскольку в нем раскрылась моя история, и я обязан был сказать, какие части письма следует публиковать, чтобы рассказать эту историю. Поэтому мне показали все выдержки, я дал согласие на публикацию отрывков. Я мог бы сказать "нет", если бы они хотели обнародовать куски письма, которые я не желал публиковать. Выбор был за мной. Я не хотел, чтобы письмо обнародовали полностью. Дело в том, что я думал, будто письмо в целом ужасно характеризует Мег", - продолжил рассказывать Томас Маркл.

Британские журналисты подтвердили правдоподобность слов Томаса и заявили, что его выставили на публику другим человеком.

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