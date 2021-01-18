Отец Меган Маркл Томас хочет показать, как начиналась карьера будущей герцогини и жены принца Уильяма

Об этом он рассказал в интервью изданию The Sun.

Так, 76-летний Томас Маркл анонсировал выход документального фильма о жизни его дочери Меган.

По словам тестя принца Гарри, фильм должен выйти до конца текущего года.

"Все начинается с моей жизни, моей семьи, моей любви к театру и телевидению и того, как я к этому пришел. Затем – моя жизнь с Меган, взросление, ее школьные годы, пока она не пошла в колледж, и когда началась ее карьера", – коротко изложил суть картины Томас Маркл.

Отец герцогини Сассекской также рассказал, что в документальный фильм попадут видео из домашнего архива, а также фото его дочери, которые ранее не попадали в СМИ.

Таким образом, Томас Маркл после громкого публичного конфликта с Меган решил раскрыть все секреты своей дочери, которая, по его словам, якобы отреклась от него.

Поклонники королевской семьи скептически отнеслись к затее Томаса Маркла и пожалели Меган, на которой пытается нажиться родной отец.

"До чего доводит жажда денег и грязной славы", "Чисто по-человечески её жалко...", "Во семейка", "Надо же!!! Какая очаровательная Меган! И такие родственники....", "Ужас, ну и родственники", - написали они в комментариях под публикацией в Instagram.

Напомним, что сестра Меган Маркл вывалила неудобную правду о жене принца Гарри.

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