Отец Меган Маркл Томас хочет показать, как начиналась карьера будущей герцогини и жены принца Уильяма
Об этом он рассказал в интервью изданию The Sun.
Так, 76-летний Томас Маркл анонсировал выход документального фильма о жизни его дочери Меган.
По словам тестя принца Гарри, фильм должен выйти до конца текущего года.
Дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости, в сети не скрывают восторга: "Чудо чудное"
Влад Яма из "Танців з зірками" покинул Украину вместе с женой, неожиданное фото: "Тут и гадать нечего..."
Сердитый Эллерт отчитал "Холостячку" Мишину на публике, кадры перепалки: "Минус пятнадцать..."
Комаров из "Мир наизнанку" поделился своим счастьем, ведущего не узнать: "Как я и просил..."
Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
"Все начинается с моей жизни, моей семьи, моей любви к театру и телевидению и того, как я к этому пришел. Затем – моя жизнь с Меган, взросление, ее школьные годы, пока она не пошла в колледж, и когда началась ее карьера", – коротко изложил суть картины Томас Маркл.
Отец герцогини Сассекской также рассказал, что в документальный фильм попадут видео из домашнего архива, а также фото его дочери, которые ранее не попадали в СМИ.
Таким образом, Томас Маркл после громкого публичного конфликта с Меган решил раскрыть все секреты своей дочери, которая, по его словам, якобы отреклась от него.
Поклонники королевской семьи скептически отнеслись к затее Томаса Маркла и пожалели Меган, на которой пытается нажиться родной отец.
"До чего доводит жажда денег и грязной славы", "Чисто по-человечески её жалко...", "Во семейка", "Надо же!!! Какая очаровательная Меган! И такие родственники....", "Ужас, ну и родственники", - написали они в комментариях под публикацией в Instagram.
Напомним, что сестра Меган Маркл вывалила неудобную правду о жене принца Гарри.
Как Politeka писала, побег Маркл и Гарри из дворца обернулась катастрофой, всплыла громкая правда.
Также Politeka сообщала, что Маркл и принц Гарри оконфузились из-за семейного снимка.