Стало известно, как изменилась жизнь Меган Маркл и принца Гарри после бегства из королевского дворца

Об этом пишет тематическое издание Grazia.

Близкий друг герцогов Сассекских признался, как себя чувствует звездная пара после того, как они переехали из Великобритании в США.

По его словам, после отказала от полномочий супруги чувствуют себя намного лучше, чем раньше: они довольны тем, чем занимаются в данный момент.

Однако, как утверждает друг Маркл и Гарри, внук королевы Елизаветы II убит горем на фоне того, что ухудшились отношения с членами королевской семьи.

«Я думаю, он убит горем из-за сложившейся ситуации с родственниками. Вам необязательно об этом знать, но я думаю, что это так», — добавил журналист Том Брэдби, который сопровождал герцогов Сассекских в нескольких поездках.

Королевская семья до сих пор не может смириться с решением герцогов сбежать из дворца и оно стало для них болезненным. Это связано с тем, что раньше никто не отказывался от полномочий и добровольно не сбегал из дворца.

«Неясно, как все это будет развиваться дальше», - резюмировал Брэдби в общении с коллегами.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри ошарашили Кейт Миддлтон в ее день рождения.

Как известно, свой день рождения герцогиня Кембриджская отмечала 9 января, и из-за пандемии и локдауна ей пришлось провести праздник в кругу супруга и детей.

В день рождения Кейт Миддлтон увидела поздравительную открытку и подарок от Меган и Гарри после того, как поговорила с мамой и Елизаветой II. И такой жест со стороны родственников растрогал герцогиню.

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