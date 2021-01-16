Стало известно, как изменилась жизнь Меган Маркл и принца Гарри после бегства из королевского дворца
Об этом пишет тематическое издание Grazia.
Близкий друг герцогов Сассекских признался, как себя чувствует звездная пара после того, как они переехали из Великобритании в США.
По его словам, после отказала от полномочий супруги чувствуют себя намного лучше, чем раньше: они довольны тем, чем занимаются в данный момент.
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Однако, как утверждает друг Маркл и Гарри, внук королевы Елизаветы II убит горем на фоне того, что ухудшились отношения с членами королевской семьи.
«Я думаю, он убит горем из-за сложившейся ситуации с родственниками. Вам необязательно об этом знать, но я думаю, что это так», — добавил журналист Том Брэдби, который сопровождал герцогов Сассекских в нескольких поездках.
Королевская семья до сих пор не может смириться с решением герцогов сбежать из дворца и оно стало для них болезненным. Это связано с тем, что раньше никто не отказывался от полномочий и добровольно не сбегал из дворца.
«Неясно, как все это будет развиваться дальше», - резюмировал Брэдби в общении с коллегами.
Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри ошарашили Кейт Миддлтон в ее день рождения.
Как известно, свой день рождения герцогиня Кембриджская отмечала 9 января, и из-за пандемии и локдауна ей пришлось провести праздник в кругу супруга и детей.
В день рождения Кейт Миддлтон увидела поздравительную открытку и подарок от Меган и Гарри после того, как поговорила с мамой и Елизаветой II. И такой жест со стороны родственников растрогал герцогиню.
Напомним, что Скандальная сестра Меган Маркл раскрыла "грязную" правду о жене принца Гарри
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