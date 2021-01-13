2020 год выдался сложным для Меган Маркл и принца Гарри

Об этом пишет издание 7 дней.

Меган Маркл и принц Гарри, скрин

За двенадцать месяцев им довелось пережить три переезда, и после каждого герцоги Сассекские чувствовали себя более неуютно.

Эксперты утверждают, что Меган Маркл переживает чувство, будто она утратила свой родной дом, а новый так и не смогла найти.

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Более того, после последнего переезда герцогине пришлось столкнуться с еще одной проблемой - няня Арчи, которая приехала с Сассекскими из Британии, заявила, что хочет вернуться обратно, и Меган Маркл осталась теперь без помощницы.

А выкидыш, о котором Меган Маркл рассказала месяц назад, стал результатом затянувшегося стресса, который ей довелось пережить.

Принц Гарри и Меган Маркл

Ранее мы рассказывали о возвращении Меган Маркл и принца Гарри в королевский дворец.

Выяснилось, что королева Елизавета II пригласила на свое 95-летие принца Гарри и Меган Маркл.

Официальное празднование назначено на 12 июня. Таким образом, герцоги Сассекские впервые после Мегзита вернутся в королевский дворец

Меган Маркл и принц Гарри примут предложение Елизаветы II и пробудут в Великобритании как минимум три недели.

Напомним, что Меган Маркл упустила уникальный шанс, такое будет трудно вернуть

Как Politeka писала, Побег Меган Маркл и принца Гарри обернулся провалом

Также Politeka сообщала, что Меган Маркл публично раскрыла свои недостатки