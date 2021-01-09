Вот уже год, как британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от королевских полномочий и пытаются зарабатывать самостоятельно

Вечером 8 января 2020-го семейная пара выложили в "Инстаграм" пост о том, что решили оставить роли «работающих членов королевской семьи» и стать независимыми от Елизаветы II, хотя и прололжили оказывать ей поддержку, пишет Politeka.net. СМИ тут же окрестили процесс Megxit (по примеру Brexit).

Сразу после заявления Меган Маркл улетела в Канаду, где супруги успели провести шестинедельный отпуск и оставили маленького сына Арчи Хариссона, а Гарри остался в Лондоне разбираться с монаршей родней. 13 января в Букингемском дворце состоялась официальная встреча герцога Сассекского с его отцом, бабушкой-королевой и принцем Уильямом, который так разозлился на младшего брата, что даже отказался с ним обедать.

В итоге Елизавета II дипломатично заявила BBC, что поддерживает желание Гарри и Меган Маркл жить отдельно. Впрочем, они получили не совсем то, что хотели - герцоги Сассекские лишились права представлять королеву, выступать от имени семьи и поддерживать благотворительные фонды. Они сложили свои обязанности 31 марта, оставили аккаунт Sussexroyal в "Инстаграм", а также официальный сайт. Вскоре Гарри и Меган основали новый фонд под названием Archewell, который объединил усилия с шеф-поваром Хосе Андресом и его организацией World Central Kitchen, которая кормит нуждающихся после природных катаклизмов и катастроф.

Той же весной молодая семья перебралась в США, где купили особняк в Калифорнии за 15 миллионов долларов. Там они и провели карантин, стараясь поддерживать общественную жизнь. Так Меган Маркл озвучила фильм Disney «Слон», выступала с речью и давала публичные интервью в одном из которых призналась, что пережила выкидыш и связанные с этим потрясения.

Внук Елизаветы II и его жена таки добились финансовой независимости благодаря многомиллионным контрактам со стриминговыми платформами Netflix и Spotify и одних только налогов заплатили на 2,4 миллионов фунтов стерлингов. Перед Новым годом на Spotify выложили первый подкаст Гарри и Меган, в котором их полуторагодовалый сынишка поздравил всех с праздниками, а сам принц заявил: «Любовь всегда побеждает». Впрочем, пользователи Сети не оценили стараний и видео заняло лишь 17-е место в своей категории.

Напомним, что Сестра Меган Маркл вывалила неудобную правду о жене принца Гарри

Как Politeka писала, Меган Маркл и Гарри публично оскорбили принца Чарльза, королевская семья в гневе

Также Politeka сообщала, что Елизавета II проучила сбежавших Меган Маркл и принца Гарри