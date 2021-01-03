Принц Гарри и Меган Маркл снова вляпались в скандал, оскорбив своим поступком принца Чарльза
Так, стало известно, что они запустили новый веб-сайт для своей некоммерческой организации Archewel, опубликовав новогоднее обращение.
Примечательно, что в этом послании нет ни слова об отцах, в то время, как вспоминают и мать Меган Маркл - Дорию, а также мать принца Гарри - принцессу Диану, пишет ОК-magazine.
Если отсутсвие слов о Томасе Маркле еще можно объяснить его напряженными отношениями с дочерью. То игнорирование и осорбление принца Чарльза вызывает много вопросов. Ведь он был тем, кто вел Меган к алтарю, заменив ей родного отца, и спонсировал многие расходы своей невестки.
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В первых строках обращения герцогов Сассекских говорится: "Я сын моей матери. А я мама нашего сына. Вместе мы представляем вам Archewell". При этом супруги использовали детский снимок принца Гарри в компании его матери, спекулируя на добром имени покойной супруги принца Чарльза.
По сообщениям инсайдеров зарубежных СМИ, члены королевской семьи раздосадованы поступком принца Гарри и Меган Маркл. И это сводит практически к нулю шансы на возвращение герцога и герцогини Сассекских в королевскую семью.
Напомним, что Маркл с принцем Гарри решились на кардинальный шаг.
Как Politeka писала, Принц Гарри и Меган Маркл предложили Елизавете новую сделку.
Также Politeka сообщала, что Маркл и принц Гарри оконфузились из-за семейного снимка.