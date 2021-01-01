Отношения между Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей вновь напряжены
Так, королева Елизавета II, видимо, решила снова проучить Меган Маркл и принца Гарри, не упомянув их в традиционном новогоднем поздравлении, пишет Elle.
В официальном аккаунте королевского дворца Елизавета II опубликовала четыре любимые фотографии с событиями, которыми ей запомнился 2020-й.
Монарх в поздравлении призвала верить в лучшие времена, когда мы все снова сможем быть вместе. И на праздничной открытке она отметила аккаунты принца Чарльза и Кейт Миддлтон.
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Но некоторые пользователи в Instagram возмутились тем, что в поздравлении не нашлось места Меган Маркл и принцу Гарри.
"Мы должны утешаться тем, что нам, возможно, еще предстоит пережить, лучшие дни вернутся: мы снова будем с нашими друзьями; мы снова будем с нашими семьями; мы встретимся снова", - написала Елизавета II в своем обращении.
Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри планируют воссоединиться с королевской семьей.
Это, вероятно, произойдет в 2021 году, поскольку герцогам нужно будет присутствовать на дне рождения Елизаветы II в апреле, 100-летнем юбилее принца Филиппа в июле. Помимо этого, в Британии готовят открыть памятник, посвященный принцессе Диане.
Поэтому герцогам Сассекским некоторое время придется пожить в Великобритании.
Напомним, что Маркл с принцем Гарри решились на кардинальный шаг
Как Politeka писала, Принц Гарри и Меган Маркл предложили Елизавете новую сделку
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