Отношения между Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей вновь напряжены

Так, королева Елизавета II, видимо, решила снова проучить Меган Маркл и принца Гарри, не упомянув их в традиционном новогоднем поздравлении, пишет Elle.

В официальном аккаунте королевского дворца Елизавета II опубликовала четыре любимые фотографии с событиями, которыми ей запомнился 2020-й.

Монарх в поздравлении призвала верить в лучшие времена, когда мы все снова сможем быть вместе. И на праздничной открытке она отметила аккаунты принца Чарльза и Кейт Миддлтон.

Но некоторые пользователи в Instagram возмутились тем, что в поздравлении не нашлось места Меган Маркл и принцу Гарри.

"Мы должны утешаться тем, что нам, возможно, еще предстоит пережить, лучшие дни вернутся: мы снова будем с нашими друзьями; мы снова будем с нашими семьями; мы встретимся снова", - написала Елизавета II в своем обращении.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри планируют воссоединиться с королевской семьей.

Это, вероятно, произойдет в 2021 году, поскольку герцогам нужно будет присутствовать на дне рождения Елизаветы II в апреле, 100-летнем юбилее принца Филиппа в июле. Помимо этого, в Британии готовят открыть памятник, посвященный принцессе Диане.

Поэтому герцогам Сассекским некоторое время придется пожить в Великобритании.

Напомним, что Маркл с принцем Гарри решились на кардинальный шаг

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