Меган Маркл поразила армию своих поклонников откровениями

Так, жена принца Гарри решила рассказать о своих вредных привычках, которые якобы мешают ей нормально жить, об этом пишет The Mirror.

Как признается герцогиня Сассекская, каждый год она принимает одни и те же решения и дает себе два обещания.

"Я надеюсь, что перестану грызть ноги и ругаться. Я всегда с этим борюсь. Ругань приходит в затишье, вызванное переутомлением или чувством сильного нахальства после двух рюмок. А когда дело доходит до грызения ногтей... Ну, это всё равно случается при бурном полете или напряженном дне. Это не по-женски. Опять же, как и ругань. Проклятье", - откровенно рассказала Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская готова к изменениям, поэтому в 2021 году решила ставить перед собой конкретные задачи. Как признается Меган Маркл, она надеялась принять неожиданное и наслаждаться тем, что не было запланировано годами ранее, поэтому не исключено, что судьба наградила ее встречей с принцем Гарри.

"В этом новом году единственное, что я хочу сделать, — это подойти к жизни игриво. Смеяться и наслаждаться, поддерживать свои стандарты на высоком уровне. Мой уровень самопринятия стал выше. Мое новогоднее решение — оставить место для магии. Чтобы строить свои планы и быть в порядке, если они иногда нарушаются. Ставить перед собой цели, но быть открытой для перемен. Чтобы волшебство знало, что у меня есть политика открытых дверей и что всегда можно присоединиться к партии. Я приглашаю вас сделать то же самое. Желаю вам прекрасного, блаженного и невероятно волшебного года", - добавила бывшая звезда Голливуда, обращаясь к своим верным поклонникам.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл проучила Миддлтон.

Несмотря на то, что герцоги Сассексие официально отреклись от королевского престола, Меган Маркл все равно затаила обиду на Кейт Миддлтон.

Как утвержают журналисты, жена принца Гарри демонстративно избавилась от Кейт Миддлтон, удалив ее из списка контактов.

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