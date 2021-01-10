В ближайшее время Меган Маркл не удастся получить британское гражданство

Представители Кенсингтонского дворца подтвердили, что Меган действительно собиралась готовить пакет документов для получения нового гражданства.

Для Маркл не планировалось делать никаких исключений и поблажек: процедура получения гражданства проходила бы на обычных условиях, сообщает Daily Mail.

Однако Меган и Гарри в январе 2020 года выступили с заявлением о том, что они отказываются от королевских обязанностей и начинают новую жизнь, при этом остаются финансово независимыми от монархии. Меган переехала в Лондон в ноябре 2017 года – в связи с этим она могла бы начать процедуру получения британского гражданства в ноябре 2020 года.

Эксперты уточняют, что в течение этого периода допустимо нахождение за пределами Великобритании не более 270 дней, однако Меган не удалось справиться и с этим требованием. Теперь она точно никогда не сможет стать королевой, не имея гражданства.

Также ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская готова к изменениям, поэтому в 2021 году решила ставить перед собой конкретные задачи.

Как признается Меган Маркл, она надеялась принять неожиданное и наслаждаться тем, что не было запланировано годами ранее, поэтому не исключено, что судьба наградила ее встречей с принцем Гарри.

Напомним, что сестра Меган Маркл вывалила неудобную правду о жене принца Гарри.

Как Politeka писала, Меган Маркл и Гарри публично оскорбили принца Чарльза, королевская семья в гневе.

Также Politeka сообщала, что Елизавета II проучила сбежавших Меган Маркл и принца Гарри.