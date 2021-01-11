Меган Маркл не ожидала такого отношения к себе в королевском дворце

Об этом пишет издание OkMagazine.

Незадолго до смерти мать принцев Уильяма и Гарри записала на кассету обращение к будущей невестке.

И Меган Маркл возмутило то, что ей не сразу рассказали о существовании этой кассеты. Герцогиня Сассекская, видимо, посчитала, что принцесса Диана обращалась не только к жене своего старшего сына, но и к супруге младшего.

И как утверждают инсайдеры, после этого Меган Маркл чувствует себя обманутой, поскольку принцесса Диана не оставила ей предсмертное сообщение.

"Она уверена, что имела полное право услышать сообщение как вторая невестка Дианы", - уверяет источник из королевского окружения.

В своем обращении принцесса Диана советовала старшему сыну, как избежать ошибок, которые она допустила в браке с принцем Чарльзом.

Там же содержалось специальное послание для будущей жены главного наследника престола Великобритании, которая, по мнению Дианы, будет "красивой, умной и независимой".

"Я знаю, что буду обожать тебя, и мы быстро подружимся", - цитируют принцессу Диану британские инсайдеры.

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Как признается Меган Маркл, она надеялась принять неожиданное и наслаждаться тем, что не было запланировано годами ранее, поэтому не исключено, что судьба наградила ее встречей с принцем Гарри.

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