Меган Маркл не ожидала такого отношения к себе в королевском дворце
Об этом пишет издание OkMagazine.
Незадолго до смерти мать принцев Уильяма и Гарри записала на кассету обращение к будущей невестке.
И Меган Маркл возмутило то, что ей не сразу рассказали о существовании этой кассеты. Герцогиня Сассекская, видимо, посчитала, что принцесса Диана обращалась не только к жене своего старшего сына, но и к супруге младшего.
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И как утверждают инсайдеры, после этого Меган Маркл чувствует себя обманутой, поскольку принцесса Диана не оставила ей предсмертное сообщение.
"Она уверена, что имела полное право услышать сообщение как вторая невестка Дианы", - уверяет источник из королевского окружения.
В своем обращении принцесса Диана советовала старшему сыну, как избежать ошибок, которые она допустила в браке с принцем Чарльзом.
Там же содержалось специальное послание для будущей жены главного наследника престола Великобритании, которая, по мнению Дианы, будет "красивой, умной и независимой".
"Я знаю, что буду обожать тебя, и мы быстро подружимся", - цитируют принцессу Диану британские инсайдеры.
Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл готова к изменениям, поэтому в 2021 году решила ставить перед собой конкретные задачи.
Как признается Меган Маркл, она надеялась принять неожиданное и наслаждаться тем, что не было запланировано годами ранее, поэтому не исключено, что судьба наградила ее встречей с принцем Гарри.
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