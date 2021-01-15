Сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант готовится выпустить целую книгу с компроматом на жену принца Гарри

Презентация книги «Дневник нахальной принцессы», посвященной американской жене британского принца, запланирована на 17 января, сообщает Daily Star. По словам самой Грант, в этой книге она решила выложить всю правду о своей сводной сестре, к которой женщина явно испытывает сильную неприязнь.

«Очевидно, что некоторые подробности ей не придутся по душе. Правда порой удивительнее, чем вымысел, и я предпочитаю говорить правду», - заявила 56-летняя Грант.

Она утверждает, что ее книга не призвана уничтожать репутацию Маркл. По словам Грант, она пыталась быть максимально откровенной и не знает, понравится ли ее сводной сестре то, что написано в книге.

В свою очередь, журнал In Touch Weekly со ссылкой на анонимный источник сообщает, что Маркл вряд ли будет публично выражать возмущение в связи с написанным в книге. В то же время, известно, что Грант планирует поделиться «хорошими, плохими и грязными» подробностями о сводной сестре.

Отметим, что ранее Грант жестко критиковала Меган Маркл за то, что герцогиня якобы ничем не помогает их отцу. Она неоднократно называла сводную сестру «пустой, нарциссичной и повернутой на успехе».

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри ошарашили Миддлтон в ее день рождения, громкие детали: "Кейт не ожидала...".

Как сообщала Politeka, Маркл несчастна после побега с принцем Гарри, о чем сожалеет герцогиня: "Пришлось пережить...".

Также Politeka писала, что принц Гарри изменил внешность, сосед рассказал, как он теперь выглядит: "Все равно, что увидеть Лох-Несское чудовище...".