Меган Маркл и принц Гарри приятно удивили Кейт Миддлтон в день ее 39-летия

Об этом пишет издание Us Weekly.

Как известно, свой день рождения герцогиня Кембриджская отмечала 9 января, и из-за пандемии и локдауна ей пришлось провести праздник в кругу супруга и детей.

Но все планы перечеркнули Меган Маркл и принц Гарри, которые решили устроить Кейт сюрприз. Дело в том, что герцоги умело спланировали получение женой Уильяма подарков, которые они уготовили.

В день рождения Кейт Миддлтон увидела поздравительную открытку и подарок от Меган и Гарри после того, как поговорила с мамой и Елизаветой II. И такой жест со стороны родственников растрогал герцогиню.

«Это был приятный сюрприз. Кейт не ожидала ничего от пары. Подарки ошеломили ее», — информирует осведомленный инсайдер.

Также Кейт Миддлтон надеется на скорое воссоединение с Меган Маркл и принцем Гарри, и герцогиня даже забыла о всех обидах после их бегства из дворца. Сами же герцоги Сассекские планируют приехать в Великобританию в этом году, но поклонники королевской семьи выступают против этой затеи.

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят побег из дворца.

Как выяснили журналисты, герцоги Кембриджские вслед за Меган Маркл и принцем Гарри готовятся к переезду в загородный Анмер-Холл, которым им подарила Елизавета II в день свадьбы.

Британские СМИ также отмечают, что загородный Анмер-Холл быть капитально отремонтирован пару лет назад: строители обновили крышу, зимний сад и кухню.

Напомним, что Кейт Миддлтон решила отгулять день рождения с принцем Уильямом

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