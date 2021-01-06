Борьба между Кейт Миддлтон и Меган Маркл продолжается

Так, герцогини поборолись за титул самой популярной и влиятельной модницы 2020 года в Великобритании, об этом пишет Daily Mail.

Специалистам предстояло проанализировать наряды модниц и решить, кто из них наиболее влиятельная.

По итогам соревнования, первое место досталось жене принца Уильяма.

Ее платье от бренда Faithfull the Brand создало небывалый спрос на аналогичные наряды: по подсчетам экспертов, количество запросов в поисковике на подобные платья выросло на 112%.

Что касается платья как у королевской особы, то раскупили за считанные часы. Также в 2020 году именно Кейт Миддлтон вызвала всплеск ажиотажа на пальто в мелкую клеточку и кардиганы с зубчатым воротником.

На втором месте оказалась телеведущая Холли Уиллоуби, а на третьем месте оказалась герцогиня Сассекская Меган Маркл. Эксперты утверждают, что популярность Меган Маркл рухнула после того, как они с принцем Гарри сбежали из дворца.

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Выяснилось, что герцогини не планируют налаживать отношения несмотря на оттепель, которая наступила перед Рождеством из-за обмена подарками.

Как утвержают журналисты, жена принца Гарри демонстративно избавилась от Кейт Миддлтон, удалив ее из списка контактов.

После переезда в США герцоги объявили о запуске Archewell Foundation, подписали сделку с Netflix, но они все равно смогли сохранить связи с королевской семьей. Со всеми, кроме герцогов Кембриджских.

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