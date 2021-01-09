Стало известно, как Кейт Миддлтон будет праздновать свой 39-й день рождения
Как известно, герцогине Кембриджской сегодня, 9 января, исполняется 39 лет, об этом пишет Elle.
И жене принца Уильяма не повезло, как и многим именниникам, чьи праздники выпали на период жесткого локдауна в Великобритании.
По информации инсайдеров, Кейт Миддлтон отметить свой 39-й день рождения дома с принцем Уильямом и детьми. И, судя по всему, герцогиня, которая в свой праздник никогда не любила «суетиться», не против такого сценария.
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"Кэтрин не из тех людей, кто любит большие вечеринки — быть с Уильямом и детьми — ее любимый способ провести свой день рождения", - подчеркнул источник из окружения герцогини.
Вместе с этим Кейт Миддлтон будет счастлива провести этот праздник с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи в загородном поместье Анмер-Холле.
К сожалению, из-за пандемии Кейт Миддлтон не смогла пригласить на чай своих родителей и родственников, но большая семья Кэтрин отправила свои подарки уже в Анмер-Холл, которым герцогиня сможет насладиться уже завтра утром.
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Как выяснили журналисты, герцоги Кембриджские вслед за Меган Маркл и принцем Гарри готовятся к переезду в загородный Анмер-Холл, которым им подарила Елизавета II в день свадьбы.
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