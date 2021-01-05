Отношения между Меган Маркл и Кейт Миддлтон вновь ухудшились
Об этом пишет Спутник.
Выяснилось, что герцогини не планируют налаживать отношения несмотря на оттепель, которая наступила перед Рождеством из-за обмена подарками.
Несмотря на то, что герцоги Сассексие официально отреклись от королевского престола, Меган Маркл все равно затаила обиду на Кейт Миддлтон.
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Как утвержают журналисты, жена принца Гарри демонстративно избавилась от Кейт Миддлтон, удалив ее из списка контактов.
После переезда в США герцоги объявили о запуске Archewell Foundation, подписали сделку с Netflix, но они все равно смогли сохранить связи с королевской семьей. Со всеми, кроме герцогов Кембриджских.
Более того, Меган Маркл и принц Гарри выразили желание сотрудничать с родней в ближайшем будущем. В список потенциальных партнеров попали все, но только не жена принца Уильяма.
"Мы с нетерпением ждем шанса поделиться подробностями следующего захватывающего шага, так как продолжаем сотрудничать с Ее Величеством, принцем Уэльским и Кембриджским", - говорится в официальном заявлении герцогов Сассекских.
Осведомленные инсайдеры уверяют, что это придумала именно Меган Маркл, которая наконец осознала, что не стоит кусать руку, которая кормит, и сделала Кейт Миддлтон персоной нон-грата из-за ее холодного отношения.
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Как известно, герцоги Сассекские записали свой первый подкаст и даже задействовали в нем своего сына Арчи.
Однако, пользователи социальных сетей не оценили старания Маркл и принца Гарри, чей проект с треском провалился, заняв лишь 17-е место в своей категории.
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