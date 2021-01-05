Что произошло у герцогинь

Отношения между Меган Маркл и Кейт Миддлтон вновь ухудшились

Об этом пишет Спутник.

Выяснилось, что герцогини не планируют налаживать отношения несмотря на оттепель, которая наступила перед Рождеством из-за обмена подарками.

Несмотря на то, что герцоги Сассексие официально отреклись от королевского престола, Меган Маркл все равно затаила обиду на Кейт Миддлтон.

Как утвержают журналисты, жена принца Гарри демонстративно избавилась от Кейт Миддлтон, удалив ее из списка контактов.

После переезда в США герцоги объявили о запуске Archewell Foundation, подписали сделку с Netflix, но они все равно смогли сохранить связи с королевской семьей. Со всеми, кроме герцогов Кембриджских.

Более того, Меган Маркл и принц Гарри выразили желание сотрудничать с родней в ближайшем будущем. В список потенциальных партнеров попали все, но только не жена принца Уильяма.

"Мы с нетерпением ждем шанса поделиться подробностями следующего захватывающего шага, так как продолжаем сотрудничать с Ее Величеством, принцем Уэльским и Кембриджским", - говорится в официальном заявлении герцогов Сассекских.

Осведомленные инсайдеры уверяют, что это придумала именно Меган Маркл, которая наконец осознала, что не стоит кусать руку, которая кормит, и сделала Кейт Миддлтон персоной нон-грата из-за ее холодного отношения.

Также мы рассказывали, как Маркл и Гарри оконфузились, используя своего маленького сына Арчи.

Как известно, герцоги Сассекские записали свой первый подкаст и даже задействовали в нем своего сына Арчи.

Однако, пользователи социальных сетей не оценили старания Маркл и принца Гарри, чей проект с треском провалился, заняв лишь 17-е место в своей категории.

Напомним, что Сестра Меган Маркл вывалила неудобную правду о жене принца Гарри

Как Politeka писала, Меган Маркл и Гарри публично оскорбили принца Чарльза, королевская семья в гневе

Также Politeka сообщала, что Елизавета II проучила сбежавших Меган Маркл и принца Гарри