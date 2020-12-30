Вот это да!

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон угодила в скандал из-за суммы, потраченной на одежду в этом году

Об этом рассказывает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Более трех миллионов гривен пошли на наряды знаменитости в этом году (93 000 фунтов). Как рассказывают инсайдеры, это на 10 000 фунтов меньше (382 тысячи гривен), чем в прошлом году.

Наиболее дорогим в гардеробе Миддлтон является образ, в котором она посетила Дублин в марте этого года. Он обошелся королевской семье в 22 000 фунтов (около 850 тысяч гривен). В частности, герцогиня «вышла в свет» в зеленом пальто Catherine Walker и платье Alessandra Rich, а также серьгах Asprey Daisy Heritage за 17 000 фунтов (около 650 тысяч гривен).

В то же время журналисты рассказали, что Миддлтон в этом году неоднократно появлялась на публичных мероприятиях в нарядах, которых была в прошлом году. При этом герцогиня не стесняется как люксовых брендов, так и масс-маркетовых производителей.

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Так, на герцогов Кембриджских обрушилась волна критики после того, как Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили правила карантина.

Дело в том, что герцоги Кембриджские во время прогулки превысили допустимое количество человек. И это нарушение заметила не только общественность, но и полиция.

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