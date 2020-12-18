Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон скрывает нижнее белье под нарядом, прибегая к нескольким хитростям

Об этом рассказала преподаватель и эксперт по этикету Мики Мейер, передает The Sun.

«Один из них — бюстгальтер, который фактически вшивается в изделие. Второй вариант — это корректирующее белье без бретелек, которое представляет собой цельное изделие», - отметила она.

Кроме того, Мейер рассказала, что Кейт Миддлтон, как и Меган Маркл и Елизавета II, периодически используют утяжелители для подолов своих платьем. Это способствует тому, что юбки не поднимаются на ветру.

До этого мы рассказывали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет со своими тремя детьми, которые очень подросли

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили специальное представление пантомимы Pantoland в лондонском театре The Palladium, чтобы поблагодарить ключевых сотрудников и их семьи за их феноменальные усилия в 2020 году.

Снимки королевской семьи из театра были опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца.Кроме того, снимки появились и на фанатских страницах королевской семьи.

Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала элегантное черное платье с белым принтом, а Уильям - классический костюм, который сочетал с красным джемпером.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям больше не могут спать вместе

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон появилась на публике в старом пальто

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон решила "подвинуть" Маркл и Гарри