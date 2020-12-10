Из-за рождественного тура Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось спать в разных кроватях

Об этом пишут 7 дней.

Как известно, герцоги Кембриджские отправились в традиционный рождественский тур на королевском поезде Елизаветы II.

Цель поездки членов королевской семьи — выразить поддержку всем, кто работал во время пандемии, не покладая рук. В рамках тура Кейт и Уильям встречались с волонтерами, учителями и соцработниками.

И это - первая официальная поездка Кейт Миддлтон на роскошном поезде Елизаветы II.

По информации британских журналистов, из-за рождественного тура Кейт Миддлтон и принц Уильям не спали в обнимку, поскольку им выделили отдельные кровати. Дело в том, что в поезде не предусмотрено двухспального места.

Кроме нескольких спален, в вагонах есть кухня, душевая комната, гостиная со столом на 12 персон, а также комнаты для персонала, который обслуживает королевскую семью.

А для принца Уильяма это не первый раз, когда он катается на королевском поезде. Впервые он сел в него в детстве, потом в день похорон принцессы Дианы, а следующий раз — перед тем, как ему исполнился 21 год.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принцу Гарри нашли замену.

Недавно закончилась новогодняя поездка Уильяма и Кейт, и их у Виндзорского замка встречали члены королевской семьи.

Помимо самого монарха, принцессы Анны и принца Чарльза с женой Камиллой, Уильяма и Кейт встретили младший сын Елизаветы II принц Эдвард и его супруга Софи.

Дело в том, что Эдвард и Софи очень редко появляются на публике, а их участие в этом мероприятии может говорить об усилении их позиций в королевской семье после бегства принца Гарри и Меган Маркл из дворца. Вероятно, что Елизавета II нашла замену бывшим герцогам.

Напомним, Меган Маркл решила переплюнуть Елизавету II

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