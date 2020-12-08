Наряд герцогини Кэмбриджской Кейт Миддлтон стал темой горячих обсуждений в Сети
Так, 38-летняя Кейт, известная своим непритязательным вкусом, "любовью" к экономичным брендам и сдержанному стилю появилась на днях вместе со своим супругом принцом Уильямом на мероприятии в Эдинбурге (Шотландия) в пальто, которому уже много лет. Кадры опубликованы на официальной страничке пары в Инстаграм, передает Politeka.net.
По крайней мере, в нем же герцогиню видели в 2018 году. Речь о голубом пальто бренда Catherine Walker.
Также она надела высокие сапоги на каблуках и кожаные перчатки черного цвета. Образ герцогини дополнили аксессуары бюджетной марки Accessorize и защитная маска с цветочным принтом серо-голубого оттенка.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
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"Люблю герцогиню 💜"
"На Уильяме шарф, который был у Кейт на предыдущем фото 😍"
"Ты выглядишь так красиво. ❤️"
"Лучшая королевская пара на свете❤️💯😍"
"Обожаю ботинки Кейт 🤩"
"Я восхищаюсь пальто ... Точнее, восхищаюсь портным, который снова меряет и кроет это "беременное" пальто по телу Кейт"
"Замечательная работа! 👏 А у Кейт всегда самые шикарные пальто 😍"
Ранее мы сообщали, Кейт Миддлтон пошла наперекор королеве Елизавете ІІ, появившись во время важного события в неподобающем наряде.
Многих поразило, что герцогиня провела онлайн-церемонию награждения лауреатов конкурса "Фотограф дикой природы года" во всем черном. Королева никогда не надевает одежду темных оттенков на официальные мероприятия. Исключение – похороны. Поэтому выходку Кейт можно назвать грубым нарушеним правил.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как выросли их дети, редкие кадры
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