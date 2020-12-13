Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет со своими тремя детьми, которые очень подросли

Как сообщает Politeka.net, Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили специальное представление пантомимы Pantoland в лондонском театре The Palladium, чтобы поблагодарить ключевых сотрудников и их семьи за их феноменальные усилия в 2020 году.

Снимки королевской семьи из театра были опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в сети Instagram. Кроме того, снимки появились и на фанатских страницах королевской семьи.

Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала элегантное черное платье с белым принтом, а Уильям - классический костюм, который сочетал с красным джемпером.

Известно, что 2-летний Луи был одет в синюю шерстяную куртку от Amaia, тогда как 5-летняя Шарлотта - в серо-голубое платье в клетку, а 7-летний Джордж - в красно-синий свитер и брюки.

Внутри принц Уильям произнес речь. Луис сидел на коленях у Кейт во время шоу. Королевская чета носила маски, сидя со своими детьми в Королевской ложе, а также встречались с важнейшими работниками, которые были специальными гостями на благотворительной спектакле.

В комментариях пользователи сети выражают коллективное мнение, что для 2-летнего ребёнка Луи выглядит невероятно взрослым на пять лет где-то. Кроме того, они отмечали, что Луи не похож на отца внешне, а является копией отца Кейт.

"Этот мальчик Луи со временем станет сердцеедом", "Принц Луи такой очаровательный. Он очень похож на своего дедушку", "Принц Луи не похож на Уильяма, а очень похож на отца Кейт. Он очаровательный и стал таким большим", "Очень хорошая семья, как приятно видеть их снова 💖", "Джордж уже на половину роста Уильямса !! Не могу поверить, как быстро он растет".

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям больше не могут спать вместе

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон появилась на публике в старом пальто

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон решила "подвинуть" Маркл и Гарри