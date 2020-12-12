Стало известно, как жила Кейт Миддлтон до замужества с принцем Уильямом

Будущая герцогиня родилась в простой семье, но девушка не сидела без дела после того, как закончила учебу в колледже, пишет портал 24.

Кейт Миддлтон даже успела несколько лет пожить в Италии и Чили, где занималась благотворительностью. А отношения с принцем Уильямом у них завязались после поступления в Университет Сент-Эндрюса.

Первое знакомство произошло во время благотворительного мероприятия, когда Кейт Миддлтон вышла на подиум в полупрозрачном платье, а Уильям отдал 200 фунтов за место в первом ряду.

Девушка успела поработать в сфере продаж и дизайна, но неожиданно для всех решила стать фотографом.

Жила Кейт с сестрой в квартире, которую им купили родители в лондонском районе Челси. Выехала она из нее только перед свадьбой с принцем. Кейт Миддлтон не забывала о друзьях, с которыми могла "погудеть" в ночном клубе до утра.

Ранее мы уже рассказывали, как Меган Маркл заткнула за пояс Кейт Миддлтон.

Так, бывшую герцогиню признали самой влиятельной королевской особой по вопросам макияжа.

Таким вопросом, Меган Маркл в очередной раз удалось заткнуть за пояс свою соперницу Кейт Миддлтон. Позже экс-герцогиню признали самым популярном членом королевской семьи.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям больше не могут спать вместе

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон появилась на публике в старом пальто

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