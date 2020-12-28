Кейт Миддлтон и принц Уильям допустили оплошность прямо на публике
Об этом пишет Cosmopolitan.
Так, на герцогов Кембриджских обрушилась волна критики после того, как Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили правила карантина.
Дело в том, что герцоги Кембриджские во время прогулки превысили допустимое количество человек. И это нарушение заметила не только общественность, но и полиция.
Горбунов с Осадчей опозорились на семейном снимке, в сети не сдержались: "А где такая уродливая...?"
Кароль сразила наповал двумя новыми образами, поклонники в замешательстве: "Вот как выбрать?"
Остановилось сердце известной журналистки, украинцы скорбят: "Не дожила четыре дня до..."
Сочная Дорофеева в латексе взбудоражила "торчащим" бюстом: "Створки в воротах рая..."
И теперь за Кейт Миддлтон и принцем Уильямом будут пристально следить, дабы они снова не нарушали карантинные ограничения.
Более того, герцоги впервые за 32 года нарушат королевскую традицию и не появятся на рождественской службе в Сандрингеме. Всему виной тотальный локдаун, из-за которого британцам категорически запрещено собираться большими компаниями.
Ранее мы уже рассказывали, как герцоги Кембриджские наплевали на многолетние традиции.
Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям посчитали правильным не записывать британцам поздравление с Рождеством на фоне ужесточения карантина в Великобритании.
Вместо этого они просто поблагодарили в своем микроблоге людей, задействованных в борьбе с пандемией китайского вируса.
Напомним, что Раскрыта пикантная тайна Кейт Миддлтон
Как Politeka писала, Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике с детьми
Также Politeka сообщала, что Личные детали и кадры из прошлого Миддлтон взбудоражили Сеть