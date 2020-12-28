Кейт Миддлтон и принц Уильям допустили оплошность прямо на публике

Об этом пишет Cosmopolitan.

Так, на герцогов Кембриджских обрушилась волна критики после того, как Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили правила карантина.

Дело в том, что герцоги Кембриджские во время прогулки превысили допустимое количество человек. И это нарушение заметила не только общественность, но и полиция.

И теперь за Кейт Миддлтон и принцем Уильямом будут пристально следить, дабы они снова не нарушали карантинные ограничения.

Более того, герцоги впервые за 32 года нарушат королевскую традицию и не появятся на рождественской службе в Сандрингеме. Всему виной тотальный локдаун, из-за которого британцам категорически запрещено собираться большими компаниями.

Ранее мы уже рассказывали, как герцоги Кембриджские наплевали на многолетние традиции.

Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям посчитали правильным не записывать британцам поздравление с Рождеством на фоне ужесточения карантина в Великобритании.

Вместо этого они просто поблагодарили в своем микроблоге людей, задействованных в борьбе с пандемией китайского вируса.

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