Принц Гарри, судя по всему, удачно ассимилировался в США после того, как переехал год назад вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи

Гарри в солнечном Лос-Анджелесе не только берет уроки серфинга, но, похоже, решил отрастить длинную гриву. Проживающий по соседству с Гарри, актер Роб Лоу, раструбил СМИ о том, что тот кардинально изменил внешность, передает издание Daily soap dish.

По словам Лоу, принц с семьей ведут уединенную, даже скрытную, жизнь, редко появляясь на людях, но недавно ему удалось увидеть Гарри за рулем машины - и это зрелище сильно его впечатлило.

Актер заявил в эфире телешоу Джеймса Кордена, что внук британской королевы Елизаветы теперь с новой прической.

«Я только что столкнулся с вашим земляком, английским сокровищем, принцем Гарри, на светофоре 10 минут назад - поделился Лоу. - Он живет примерно в миле от меня. Вообще он очень замкнут, увидеть его по соседству - все равно что увидеть Лох-Несское чудовище, и я наконец увидел его за рулем своей машины».

Лоу показалось, будто у Гарри был сзади хвостик.

«Он промелькнул очень быстро, не цитируйте меня полностью, но похоже, что у него хвостик, - сказал актер. - Я просто говорю... Мне, как стороннему наблюдателю, показалось, что его волосы отросли очень длинными и были очень туго стянуты назад в то, что, как я могу предположить, было хвостом».

На резонное замечание ведущего, может, Лоу перепутал и это был не внук Елизаветы, тот с уверенностью ответил, что проследил за ним.

«О нет, это был он, потому что я последовал за ним до дома, чтобы посмотреть, в его ли двор заехала машина», - засмеялся актер.



Ситуацию активно комментируют в Сети:«Принц Гарри с хвостом? Это уже чересчур», «Интересно, как на это отреагирует принц Уильям», «Принц Гарри лысеет. Лысеющий человек с хвостом — это как-то не очень», «Решил во всем подражать Меган Маркл».

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