Меган Маркл и принц Гарри в скором времени могут встретиться с королевой Елизаветой II

Об этом пишет издание The Sunday Times.

Выяснилось, что королева Елизавета II пригласила на свое 95-летие принца Гарри и Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри, скрин

Официальное празднование назначено на 12 июня. Таким образом, герцоги Сассекские впервые после Мегзита вернутся в королевский дворец.

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12 июня Великобритания отмечает праздник Выноса знамени — военный парад в честь монарха, а настоящий день рождения королевы — 21 апреля.

Обычно старшие члены королевской семьи смотрят на парад с балкона Букингемского дворца, и пока нет достоверной информации о том, разрешат ли принцу Гарри и Меган Маркл присоединиться к остальным.

Как утвержадют инсайдеры, Меган Маркл и принц Гарри примут предложение Елизаветы II и пробудут в Великобритании как минимум три недели. Для герцога также важно присутствовать на открытии памятника принцессе Дианы, которое запланировано на 1 июля 2021 года.

Изначально предполагалось, что герцоги Сассекские приедут к королеве Елизавете II в марте 2021 года для обсуждения продления так называемого Мегзита, но все планы перечеркнула новая вспышка китайского вируса.

принц Гарри и Меган Маркл

Ранее мы рассказывали, как послание принцессы Дианы разозлило Меган Маркл.

Незадолго до смерти мать принцев Уильяма и Гарри записала на кассету обращение к будущей невестке.

И Меган Маркл возмутило то, что ей не сразу рассказали о существовании этой кассеты. Герцогиня Сассекская, видимо, посчитала, что принцесса Диана обращалась не только к жене своего старшего сына, но и к супруге младшего.

Напомним, что Меган Маркл упустила уникальный шанс, такое будет трудно вернуть

Как Politeka писала, Побег Меган Маркл и принца Гарри обернулся провалом

Также Politeka сообщала, что Меган Маркл публично раскрыла свои недостатки