Меган Маркл и принц Гарри в скором времени могут встретиться с королевой Елизаветой II

Об этом пишет издание The Sunday Times.

Выяснилось, что королева Елизавета II пригласила на свое 95-летие принца Гарри и Меган Маркл.

Официальное празднование назначено на 12 июня. Таким образом, герцоги Сассекские впервые после Мегзита вернутся в королевский дворец.

12 июня Великобритания отмечает праздник Выноса знамени — военный парад в честь монарха, а настоящий день рождения королевы — 21 апреля.

Обычно старшие члены королевской семьи смотрят на парад с балкона Букингемского дворца, и пока нет достоверной информации о том, разрешат ли принцу Гарри и Меган Маркл присоединиться к остальным.

Как утвержадют инсайдеры, Меган Маркл и принц Гарри примут предложение Елизаветы II и пробудут в Великобритании как минимум три недели. Для герцога также важно присутствовать на открытии памятника принцессе Дианы, которое запланировано на 1 июля 2021 года.

Изначально предполагалось, что герцоги Сассекские приедут к королеве Елизавете II в марте 2021 года для обсуждения продления так называемого Мегзита, но все планы перечеркнула новая вспышка китайского вируса.

Ранее мы рассказывали, как послание принцессы Дианы разозлило Меган Маркл.

Незадолго до смерти мать принцев Уильяма и Гарри записала на кассету обращение к будущей невестке.

И Меган Маркл возмутило то, что ей не сразу рассказали о существовании этой кассеты. Герцогиня Сассекская, видимо, посчитала, что принцесса Диана обращалась не только к жене своего старшего сына, но и к супруге младшего.

Напомним, что Меган Маркл упустила уникальный шанс, такое будет трудно вернуть

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