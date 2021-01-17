Звездным супругам принцу Гарри и Меган Маркл прочат скорый развод

То ли под воздействием слухов, то ли из предчувствия беды английские букмекеры готовятся к разводу парочки и открыли ставки на надежность и долговечность брака Меган Маркл и принца Гарри. Последние не предвещают хэппи-энда для принца Гарри и Меган Маркл, пишут Daily Mail.

Источник издания утверждает, что принц Гарри и Меган Маркл имеют больше шансов развестись в ближайшие пять лет, чем снова стать полноправной частью королевской семьи. В то же время, Меган Маркл, по их мнению, не будет бедствовать: она за это время добьётся финансовой независимости и вернётся к актёрской карьере.

Тем временем экстрасенс и давняя подруга принцессы Дианы Салли Морган предсказала, что сын герцогов Арчи будет манипулировать родителями. А причиной этого станет нехватка внимания со стороны Меган и Гарри. Арчи захочет, чтобы родители проводили с ним как можно больше времени и станет применять различные хитрости.

Также экстрасенс заявила, что в ближайшие шесть лет у пары родятся еще двое детей: девочка и мальчик.

Также ранее сообщалось, что отец актрисы Меган Маркл и тесть британского принца Гарри, Томас Маркл, снимет документальный фильм, в котором раскроет подробности личной жизни своей знаментой дочери.

Он планирует закончить съемки до конца 2021 года. У Томаса уже есть опыт работы в кино, он участвовал в создании телевизионного фильма, хотя считает эту работу назавершенной. Сейчас же он готовится показать биографическую ленту о своей жизни и отношении с родственниками, включая Меган.

Напомним, что сестра Меган Маркл вывалила неудобную правду о жене принца Гарри.

Как Politeka писала, побег Маркл и Гарри из дворца обернулась катастрофой, всплыла громкая правда.

Также Politeka сообщала, что Маркл и принц Гарри оконфузились из-за семейного снимка.