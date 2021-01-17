Зірковому подружжю принцу Гаррі і Меган Маркл пророкують швидке розлучення

Чи то під впливом чуток, чи то з передчуття біди англійські букмекери готуються до розлучення парочки та відкрили ставки на надійність і довговічність шлюбу Меган Маркл і принца Гаррі. Останні не віщують хеппі-енду для принца Гаррі і Меган Маркл, пишуть Daily Mail.

Джерело видання стверджує, що принц Гаррі і Меган Маркл мають більше шансів розлучитися в найближчі п'ять років, ніж знову стати повноправною частиною королівської сім'ї. У той же час, Меган Маркл, на їхню думку, не бідуватиме: вона за цей час доб'ється фінансової незалежності і повернеться до акторської кар'єри.

Тим часом екстрасенс і давня подруга принцеси Діани Саллі Морган передбачила, що син герцогів Арчі буде маніпулювати батьками. А причиною цього стане брак уваги з боку Меган і Гаррі. Арчі захоче, щоб батьки проводили з ним якомога більше часу і стане застосовувати різні хитрощі.

Також екстрасенс заявила, що в найближчі шість років у пари народяться ще двоє дітей: дівчинка і хлопчик.

Також раніше повідомлялося, що батько актриси Меган Маркл і тесть британського принца Гаррі, Томас Маркл, зніме документальний фільм, в якому розкриє подробиці особистого життя своєї дочки

Чоловік планує закінчити зйомки до кінця 2021 року. У Томаса вже є досвід роботи в кіно, він брав участь у створенні телевізійного фільму, хоча вважає цю роботу назавершенной. Зараз же він готується показати біографічну стрічку про своє життя і ставлення з родичами, включаючи Меган.

Нагадаємо, як сестра Меган Маркл вивалила незручну правду про дружину принца Гаррі.

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