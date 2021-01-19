Втеча Меган Маркл і принца Гаррі з королівського палацу сильно вплинула на життя герцогів

Секрети з життя Сассекських розкрив друг сім'ї Том Бредбі, передає Сплетник.

За його словами, герцоги щасливі жити в США після переїзду, але принц Гаррі страждає через конфлікт з родичами.

"Я думаю, що після переїзду до Каліфорнії вони відчувають себе набагато краще. Нещасливі вони? Ні, здається, вони задоволені тим, чим зараз займаються. Однак Гаррі буквально убитий горем через зіпсовані стосунки з сім'єю", - зізнався Том Бредбі.



Друг сім'ї також розповів, що відносини між синами принцеси Діани почали погіршуватися після того, як принц Гаррі і Меган відмовилися від королівських обов'язків.

Говорячи про наслідки "Мегзіта", Том Бредбі додав, що члени королівської сім'ї як і раніше ображені один на одного.

"Цей процес був дуже болючим для всіх учасників. З таким важко примиритися. Меган і Гаррі вирішили повністю відсторонитися від королівської сім'ї, раніше подібного ніколи не траплялося. Досі ніхто точно не знає, як все складеться далі і які будуть наслідки. З кожного боку як і раніше зберігається багато образ. Це дуже складно. Публіці шалено хочеться, щоб всі учасники цієї історії були щасливі, проте очевидно, що в останній рік все було далеко не так. Це незручна ситуація, і, як мені здається, вона ніколи не зміниться", - резюмував друг герцогів Сассекських у спілкуванні з журналістами.



Нагадаємо, що сестра Меган Маркл вивалила незручну правду про дружину принца Гаррі.

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