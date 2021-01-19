Побег Меган Маркл и принца Гарри из королевского дворца сильно повлиял на жизнь герцогов

Секреты из жизни Сассекских раскрыл друг семьи Том Брэдби, передает Сплетник.

По его словам, герцоги счастливы жить в США после переезда, но принц Гарри страдает из-за конфликта с родственниками.

"Я думаю, что после переезда в Калифорнию они чувствуют себя намного лучше. Несчастливы ли они? Нет, кажется, они довольны тем, чем сейчас занимаются. Однако Гарри буквально убит горем из-за испорченных отношений с семьей", - признался Том Брэдби.



Друг семьи также рассказал, что отношения между сыновьями принцессы Дианы начали ухудшаться после того, как принц Гарри и Меган отказались от королевских обязанностей.

Говоря о последствиях "Мегзита", Том Брэдби добавил, что члены королевской семьи по-прежнему обижены друг на друга.

"Этот процесс был очень болезненным для всех участников. С таким трудно примириться. Меган и Гарри решили полностью отстраниться от королевской семьи, раньше подобного никогда не случалось. До сих пор никто точно не знает, как все сложится дальше и какие будут последствия. С каждой стороны по-прежнему сохраняется много обид. Это очень сложно. Публике безумно хочется, чтобы все участники этой истории были счастливы, однако очевидно, что в последний год все было далеко не так. Это неудобная ситуация, и, как мне кажется, она никогда не изменится", - резюмировал друг герцогов Сассекских в общении с журналистами.



Напомним, что сестра Меган Маркл вывалила неудобную правду о жене принца Гарри.

Как Politeka писала, побег Маркл и Гарри из дворца обернулась катастрофой, всплыла громкая правда.

Также Politeka сообщала, что Маркл и принц Гарри оконфузились из-за семейного снимка.