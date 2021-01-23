Отец Меган Маркл направил в суд шокирующее заявление о своей дочери

Судебный процесс, который Меган Маркл затеяла против британского таблоида Mail on Sunday, опубликовавшего ее письмо к отцу, вполне реально может обернуться против нее самой, сообщило издание Еoline.com.

Отец Маркл, похоже, устал оправдываться за то, что отдал письмо дочери в СМИ, и перешел в атаку.

В своем послании он, в частности, прямо назвал свою дочку лгуньей, обвинил в неблагодарности и бессердечии. Как утверждает Маркл, его вынудили пойти на публикацию письма.

«Меня обвинили в том, что я якобы даже не пытаюсь поддерживать контакт с Меган, ни разу ей не позвонил и не написал. Чистая ложь, что она говорила. Я пытался, но она не давала мне возможности связаться с ней», — утверждает Томас.

Он добавил, что письмо, которое Меган объявила якобы примирительным, вовсе не было таковым. Оно было полно критических выпадов и упреков в его адрес.

«Это было объявление о конце отношений, а вовсе не призыв к миру. Она даже ни разу не упомянула, что любит меня, и не спросила, как я себя чувствую после перенесенного мной инфаркта», - возмутился отец Маркл.

Томасу есть что рассказать о дочери. И она безумно боится, что он это сделает, оказавшись на свидетельском месте в суде.

Напомним, что фото молоденькой Меган Маркл с подружками взбудоражило сеть.

Как Politeka писала, отец Меган Маркл дал показания против дочери, страсти не утихают.

Также Politeka сообщала, что конфликт во дворце, друг Маркл и Гарри выдал всю правду о герцогах.