Внешность Меган Маркл стала поводом для обсуждения в социальных сетях

Свое профессиональное мнение о внешности герцогини озвучил известный хирург Риккардо Фрати, передает Спутник.

По словам профессионала, по правилам "золотого сечения" экс-актриса переплюнула даже свою соперницу Кейт Миддлтон.

"Скорее всего, она (Меган Маркл - ред.) сделала ринопластику, так как кончик ее носа выглядит намного тоньше, чем был раньше. К тому же, она точно прибегала к лазерам - на ее коже нет больших пор и она гладкая как стекло", - заподозрил Риккардо Фрати, анализируя внешность жены принца Гарри.

Он также добавил, что у Меган Маркл - "диснеевская внешность", поэтому она смогла опередить Кейт Миддлтон.

"Кейт выглядит по-прежнему молодо, и за это можно поблагодарить ботокс. Также она точно обращалась к стоматологам, чтобы достичь такой естественной и красивой улыбки", - резюмировал Фрати в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри ошарашили Кейт Миддлтон в ее день рождения.

Как известно, свой день рождения герцогиня Кембриджская отмечала 9 января, и из-за пандемии и локдауна ей пришлось провести праздник в кругу супруга и детей.

В день рождения Кейт Миддлтон увидела поздравительную открытку и подарок от Меган и Гарри после того, как поговорила с мамой и Елизаветой II. И такой жест со стороны родственников растрогал герцогиню.

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