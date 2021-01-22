Внешность Меган Маркл стала поводом для обсуждения в социальных сетях
Свое профессиональное мнение о внешности герцогини озвучил известный хирург Риккардо Фрати, передает Спутник.
По словам профессионала, по правилам "золотого сечения" экс-актриса переплюнула даже свою соперницу Кейт Миддлтон.
"Скорее всего, она (Меган Маркл - ред.) сделала ринопластику, так как кончик ее носа выглядит намного тоньше, чем был раньше. К тому же, она точно прибегала к лазерам - на ее коже нет больших пор и она гладкая как стекло", - заподозрил Риккардо Фрати, анализируя внешность жены принца Гарри.
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Он также добавил, что у Меган Маркл - "диснеевская внешность", поэтому она смогла опередить Кейт Миддлтон.
"Кейт выглядит по-прежнему молодо, и за это можно поблагодарить ботокс. Также она точно обращалась к стоматологам, чтобы достичь такой естественной и красивой улыбки", - резюмировал Фрати в общении с журналистами.
Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри ошарашили Кейт Миддлтон в ее день рождения.
Как известно, свой день рождения герцогиня Кембриджская отмечала 9 января, и из-за пандемии и локдауна ей пришлось провести праздник в кругу супруга и детей.
В день рождения Кейт Миддлтон увидела поздравительную открытку и подарок от Меган и Гарри после того, как поговорила с мамой и Елизаветой II. И такой жест со стороны родственников растрогал герцогиню.
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