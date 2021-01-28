Меган Маркл и принц Гарри рискуют потерпеть поражение в своих бизнес-проектах после бегства из дворца

Такое мнение озвучил Эрик Шиффер в общении с Express.

Он предупредил, что герцоги Сассекские допустили грубую ошибку, которая может им дорого обойтись.

После уезда из дворца Меган Маркл и принц Гарри обязались прекратить всякую активность на своей страничке Sussex Royal. Проблема в том, что герцоги хотели ее использовать для раскрутки уже личных проектов.

Но королева Елизавета II запретила им это делать, ведь коммерческая эксплуатация статуса членов королевской семьи недопустима.

Помимо этого, как утверждает Шиффер, отсутствие Меган Маркл и принца Гарри в социальных сетях — это роковая ошибка, которая может стать «смертельной ловушкой» для всех их проектов.

"Если они и правда верят в то, чем собираются заниматься, почему они не хотят поддерживать со всеми контакт? Или они просто боятся, что если снова присоединятся к социальным Сетям, им снова придется выслушивать все, что о них думают? В любом случае, это для них очень плохо. Ведь они выбрали своей сферой деятельности индустрию развлечений, и им просто необходимо поддерживать свой брэнд, иначе он обречен на гибель", - добавил он в интервью журналистам.

Ранее мы рассказывали, как принц Гарри вернется в дворец без Меган Маркл.

Так, британские журналисты провели опрос и поинтересовались у своих читателей о дальнейшей судьбе мужа Меган Маркл.

Половина читателей издания считает, что принц Гарри однажды вернется в королевскую семью. Более того, младший сын принцессы Дианы переедет в Букингемский дворец якобы после развода с Меган Маркл.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри жестко поплатились за популярность, детали личной драмы

Как сообщала Politeka, Меган Маркл в опасности: отец герцогини устал молчать и выдал правду о дочери

Также Politeka писала, что Меган Маркл сделала пластическую операцию, хирург выдал детали