Меган Маркл и принц Гарри рискуют потерпеть поражение в своих бизнес-проектах после бегства из дворца
Такое мнение озвучил Эрик Шиффер в общении с Express.
Он предупредил, что герцоги Сассекские допустили грубую ошибку, которая может им дорого обойтись.
После уезда из дворца Меган Маркл и принц Гарри обязались прекратить всякую активность на своей страничке Sussex Royal. Проблема в том, что герцоги хотели ее использовать для раскрутки уже личных проектов.
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Но королева Елизавета II запретила им это делать, ведь коммерческая эксплуатация статуса членов королевской семьи недопустима.
Помимо этого, как утверждает Шиффер, отсутствие Меган Маркл и принца Гарри в социальных сетях — это роковая ошибка, которая может стать «смертельной ловушкой» для всех их проектов.
"Если они и правда верят в то, чем собираются заниматься, почему они не хотят поддерживать со всеми контакт? Или они просто боятся, что если снова присоединятся к социальным Сетям, им снова придется выслушивать все, что о них думают? В любом случае, это для них очень плохо. Ведь они выбрали своей сферой деятельности индустрию развлечений, и им просто необходимо поддерживать свой брэнд, иначе он обречен на гибель", - добавил он в интервью журналистам.
Ранее мы рассказывали, как принц Гарри вернется в дворец без Меган Маркл.
Так, британские журналисты провели опрос и поинтересовались у своих читателей о дальнейшей судьбе мужа Меган Маркл.
Половина читателей издания считает, что принц Гарри однажды вернется в королевскую семью. Более того, младший сын принцессы Дианы переедет в Букингемский дворец якобы после развода с Меган Маркл.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри жестко поплатились за популярность, детали личной драмы
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