Британцы даже не сомневаются, что принц Гарри рано или поздно вернется обратно в Великобританию
Об этом пишет издание The News.
Так, британские журналисты провели опрос и поинтересовались у своих читателей о дальнейшей судьбе мужа Меган Маркл.
Половина читателей издания считает, что принц Гарри однажды вернется в королевскую семью.
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Более того, младший сын принцессы Дианы переедет в Букингемский дворец якобы после развода с Меган Маркл.
Лишь 6% респондентов ответили, что Меган Маркл и принц Гарри вместе вернутся в королевскую семью. Но читатели так и не дали внятно ответа, почему они прогнозируют скорый развод герцогов Сассекских, которые ради личного счастья сбежали из дворца в США.
Ранее мы рассказывали, как принц Гарри одной фразой оскорбил Меган Маркл и ее родителей.
Отношения бывшей звезды Голливуда с членами королевской семьи были обречены с самого начала. И этому, по словами журналистам, лишний раз способствовал сам принц Гарри.
Пытаясь приободрить Меган Маркл, принц Гарри произнес фразу, которая обидела девушку и ее семью. Накануне свадьбы младший сын принцессы Дианы заявил, что королевские особы станут для Меган «семьей, которой у нее никогда не было».
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