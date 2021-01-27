Британцы даже не сомневаются, что принц Гарри рано или поздно вернется обратно в Великобританию

Об этом пишет издание The News.

Так, британские журналисты провели опрос и поинтересовались у своих читателей о дальнейшей судьбе мужа Меган Маркл.

Половина читателей издания считает, что принц Гарри однажды вернется в королевскую семью.

Более того, младший сын принцессы Дианы переедет в Букингемский дворец якобы после развода с Меган Маркл.

Лишь 6% респондентов ответили, что Меган Маркл и принц Гарри вместе вернутся в королевскую семью. Но читатели так и не дали внятно ответа, почему они прогнозируют скорый развод герцогов Сассекских, которые ради личного счастья сбежали из дворца в США.

Ранее мы рассказывали, как принц Гарри одной фразой оскорбил Меган Маркл и ее родителей.

Отношения бывшей звезды Голливуда с членами королевской семьи были обречены с самого начала. И этому, по словами журналистам, лишний раз способствовал сам принц Гарри.

Пытаясь приободрить Меган Маркл, принц Гарри произнес фразу, которая обидела девушку и ее семью. Накануне свадьбы младший сын принцессы Дианы заявил, что королевские особы станут для Меган «семьей, которой у нее никогда не было».

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри жестко поплатились за популярность, детали личной драмы

Как сообщала Politeka, Меган Маркл в опасности: отец герцогини устал молчать и выдал правду о дочери

Также Politeka писала, что Меган Маркл сделала пластическую операцию, хирург выдал детали