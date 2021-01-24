Эксперты смогли по почерку выяснить, какая на самом деле Меган Маркл

Об этом пишет британское издание Express.

Специалисты, которые занимаются расшифровкой почерка, решили проанализировать публичные письма Меган Маркл.

По словам эксперта Эммы Бах, герцогиня Сассекская во время написания письма была предельно осторожной. Но некоторые нюансы в документе указывают на то, что Меган Маркл в жизни - "истинный шоумен и нарцисс".

"Она очень осторожна, прекрасно понимает, что весь мир смотрит на нее, и ей это нравится. Это не спонтанная или творческая женщина, а непревзойденный исполнитель и стратег", - уверяет Эмма и добавляет, что Меган Маркл слишком медленно и стилизованно выводит каждую букву, и это ее выдает.

Однако, выводы специалиста по почерку могут быть ошибочны, поскольку Меган Маркл на протяжении длительного времени ходила на курсы по каллиграфии.

Раньше мы рассказывали, что Меган Маркл жестко разозлила Елизавету II.

После свадьбы с принцем Гарри герцогиня должна была курировать Национальный театр и Ассоциацию университетов Содружества.

Но даже во время жизни во дворце Макрл «абсолютно ничего не сделала» для театра. В связи с этим королева планирует лишить жену своего внука патронажа над организацией и передать это право принцу Эдуарду или Софи Уэссекской.

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