Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз огорошили фанатов резким заявлением

Об этом пишет британское издание Express.

По информации СМИ, герцоги Сассекские вновь опозорили королевскую семью своим поведением и заявлениями.

Дело в том, что Меган Маркл и принц Гарри решили пожаловаться на плохо устроенную жизнь в США. За супружескую жизнь герцоги четыре раза меняли особняки, стоимость трех из которых превышает $20 млн.

Также Меган Маркл жаловалась после того, как няня, которая с ними переехала в США, решила вернуться к семье в Великобританию.

Все эти жалобы описаны в книге "В поисках свободы", посвященной жизни герцогов, но подобные заявления лишь разозлили их поклонников.

Как утверждают британские журналисты, Меган Маркл и принцу Гарри напомнили, что пока они "страдали" в роскошных особняках, сотни тысяч людей гибли на Земле от коронавируса.

Ранее мы рассказывали, как принц Гарри вернется в дворец без Меган Маркл.

Так, британские журналисты провели опрос и поинтересовались у своих читателей о дальнейшей судьбе мужа Меган Маркл.

Половина читателей издания считает, что принц Гарри однажды вернется в королевскую семью. Более того, фанаты утверждают, что младший сын принцессы Дианы переедет в Букингемский дворец якобы после развода с Меган Маркл.

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