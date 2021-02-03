Меган Маркл отличилась очередным скандальным поступком

Об этом пишет издание The Sun.

Как известно, на днях герцогиня Сассекская изменила свидетельство о рождении своего наследника Арчи.

Жена принца Уильяма убрала из документа свое имя и оставила только титул "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

Британские эксперты уже назвали поступок Меган Маркл «беспрецедентным шагом» и «унижением» Кейт Миддлтон, которая использовала свое имя в свидетельствах детей — Джорджа, Шарлотты и Луи. Единственная, кому можно было простить подобное, как утверждают СМИ, была принцесса Диана.

У Меган Маркл уже отреагировали на ситуацию со свидетельством о рождении Арчи, которым она унизила Кейт Миддлтон.

"Изменение имени в государственных документах в 2019 году было продиктовано Дворцом, что подтверждается документами его высокопоставленных лиц. Об этом не просили ни герцогиня Сассекская, ни герцог Сассекский… Предположение о расчетливом семейном «оскорблении» и желании Меган оставаться безымянной было бы смешным, если бы не было оскорбительным. В мире столько всего происходит — давайте сосредоточимся на этом", - заявил официальный представитель Меган Маркл.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри пожаловались на сложную жизнь в особняках.

Также Меган Маркл жаловалась после того, как няня, которая с ними переехала в США, решила вернуться к семье в Великобританию.

Все эти жалобы описаны в книге "В поисках свободы", посвященной жизни герцогов, но подобные заявления лишь разозлили их поклонников.

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