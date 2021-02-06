Жену принца Гарри Меган Маркл окрестили "принцессой-выскочкой", а также якобы раскрыли правду о ее ужасном характере

Так, старшая сестра герцогини Сассекской Саманта Грант на днях выпустила скандальную книгу под названием «Дневник сестры принцессы-выскочки: часть 1». В ней она раскрывает "позорные" детали о жизни Маркл. Однако, последнюю, похоже, эти мемуары совсем не цепляют, вопреки появившимся в СМИ слухам, будто она расплакалась, узнав о поступке Саманты.

По словам источника, приближенного к герцогине, книга «почти не попала на ее радар», пишет издание Vanity Fair, а потому и "зацепить" никак не могла.

«Меган не видела Саманту в течение многих лет, поэтому мысль о том, что она беспокоится о книге, - это нонсенс! Меган почти не знает Саманту, они не виделись почти 20 лет», - заявил источник, добавив, что Маркл даже не собирается читать книгу.

Более того, жена принца Гарри подумывает о том, чтобы самой написать мемуары. И герцогиня уже получает «многочисленные выгодные предложения от уважаемых издательств".

"У Меган есть несколько серьезных предложений по книги. Они все у нее на рассмотрении», - заинтриговал собеседник журнала.

Отметим, в своей книге Саманта детально рассказывает о детстве, которое прошло в Лос-Анджелесе. По ее словам, между ними с Меган было постоянное соперничество. Она утверждает, что младшая сестра - настоящий нарцисс, помешана на себе и своей жизни.

К слову, когда Маркл выходила замуж за Гарри, Саманту даже не пригласили. Именно тогда семейные проблемы герцогини стали широко известны: она недолюбливает отца и не общается с половиной родственников.

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