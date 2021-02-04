Сводная сестра герцогини Сассекской Меган Маркл выпустила книгу о ней

Как сообщает ТСН, сводная сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл несколько лет назад дала обещание опубликовать книгу с воспоминаниями о Меган и теперь скандальные мемуары увидели свет, пишет Politeka.net.

Саманта Маркл издала первую часть воспоминаний о сводной сестре Меган Маркл, в которых пролила свет на некоторые особенности характера герцогини Сассекской. Так, благодаря книге общественность сможет узнать откровения женщины о ссорах, которые происходили в семье Маркл, а также о поведении сестры.

Книга авторства Саманты Маркл носит громкое название "Дневник сестры принцессы-выскочки: Часть 1". В ней автор рассказывает о детстве сестер, которое прошло в Лос-Анджелесе. В мемуарах также подробно описывается то, как родители воспитывали своих детей.

Согласно рассказам Саманты Маркл во времена, когда их папа был женат на Дории Регланд, между сводными родственницами царило настоящее соперничество, которое граничило с безудержным обожанием Меган сестрой. Саманта вспоминает о супруге принца Гарри как о красивой двухрасовой девочке "цвета персика и розы".

Перед выходом своих воспоминаний Саманта Маркл публично выразила надежду, что эти мемуары придутся по душе всем, кто ее прочитает, поскольку ее воспоминания - теплые и искренние.

"Я надеюсь, что она покажется им теплой, забавной, честной и искренней. Я написала ее с уважением к ним, зная, что все будут это читать",- подчеркнула автор новой книги о Меган Маркл.

Стоит отметить, что аннотация к книге гласит, что Саманта раскроет правду о герцогине Сассекской.

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