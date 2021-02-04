Сводная сестра герцогини Сассекской Меган Маркл выпустила книгу о ней
Как сообщает ТСН, сводная сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл несколько лет назад дала обещание опубликовать книгу с воспоминаниями о Меган и теперь скандальные мемуары увидели свет, пишет Politeka.net.
Саманта Маркл издала первую часть воспоминаний о сводной сестре Меган Маркл, в которых пролила свет на некоторые особенности характера герцогини Сассекской. Так, благодаря книге общественность сможет узнать откровения женщины о ссорах, которые происходили в семье Маркл, а также о поведении сестры.
Книга авторства Саманты Маркл носит громкое название "Дневник сестры принцессы-выскочки: Часть 1". В ней автор рассказывает о детстве сестер, которое прошло в Лос-Анджелесе. В мемуарах также подробно описывается то, как родители воспитывали своих детей.
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Согласно рассказам Саманты Маркл во времена, когда их папа был женат на Дории Регланд, между сводными родственницами царило настоящее соперничество, которое граничило с безудержным обожанием Меган сестрой. Саманта вспоминает о супруге принца Гарри как о красивой двухрасовой девочке "цвета персика и розы".
Перед выходом своих воспоминаний Саманта Маркл публично выразила надежду, что эти мемуары придутся по душе всем, кто ее прочитает, поскольку ее воспоминания - теплые и искренние.
"Я надеюсь, что она покажется им теплой, забавной, честной и искренней. Я написала ее с уважением к ним, зная, что все будут это читать",- подчеркнула автор новой книги о Меган Маркл.
Стоит отметить, что аннотация к книге гласит, что Саманта раскроет правду о герцогине Сассекской.
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