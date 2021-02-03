Принцу Гарри придется самому возвращаться в Великобританию
Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.
По информации инсайдеров, Меган Маркл "отшила" принца Гарри и королеву Елизавету II, и не планирует ехать в Великобританию в ближайшее время.
Ранее появлялась информация о том, что герцоги Сассекские могут вернутся в Лондон по случаю 95-летия королевы Елизавета II и 100-летия принца Филиппа.
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В случае приезда они могли бы принять участие в официальном военном параде, а на 1 июля запланировано открытие памятника принцессе Диане. Гарри собирался присутствовать на нем вместе с братом, принцем Уильямом.
Однако, как утверждают источники, Меган Маркл отказалась возвращаться в Великобританию, поэтому он сам отправится в Лондон.
Такой поступок Меган Маркл продиктован личными и практическими причинами, поскольку она опасается за свое здоровья из-за новых вспышек COVID-19.
Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл унизила Кейт Миддлтон.
На днях герцогиня Сассекская изменила свидетельство о рождении своего наследника Арчи: она убрала оттуда свое имя и оставила только титул "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".
Британские эксперты уже назвали поступок Меган Маркл «беспрецедентным шагом» и «унижением» Кейт Миддлтон, которая использовала свое имя в свидетельствах детей — Джорджа, Шарлотты и Луи. Единственная, кому можно было простить подобное, как утверждают СМИ, была принцесса Диана.
Напомним, Принца Уильяма уличили в лицемерии из-за Меган Маркл
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Также Politeka писала, что Маркл и Гарри допустили роковую ошибку, во дворце такого не прощают