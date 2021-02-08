Елизавета II была лишена почетного титула самой популярной королевский особы

По данным влиятельной британской маркетинговой компании YouGov по итогам прошлого года в рейтинге симпатий уверенно лидирует принц Уильям. И, стоит признать, что для королевы — это хорошие новости.

Об этом сообщает издание Еlle.

Во-первых, она никогда не конкурировала с внуком и, возможно, этот рейтинг подстегнет ее к тому, чтобы передать трон именно герцогу Кембриджскому. Во-вторых, 73% опрошенных признались, что они «положительно относятся» к Елизавете, и только 11% высказались «негативно», остальные 16% — «сохранили нейтралитет».

Любопытно, что с переездом в Калифорнию популярность Меган и Гарри значительно упала. Герцогине Сассекской симпатизируют только 32% респондентов (против очень солидных 40% с негативом), а ее супругу — 41%.

Например, Софи, графиня Уэссекская, и Камилла, герцогиня Корнуоллская, сейчас более популярны, чем Меган Маркл, которая занимает 11-е место.

Также ранее сообщалось, что герцог Сассекский прошлом году вместе с супругой сложили с себя королевские обязанности и переехал в США. Однако, как стало известно на днях, Гарри решил вернуть свои звания и титулы.

Отметим, принц решил, что после 10 лет службы он имеет право носить почетные звания — генерал-капитан королевской морской пехоты, Почетный командующий ВВС Королевских ВВС Хонингтон и главнокомандующий малыми кораблями и подводными лодками.

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