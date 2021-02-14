Герцоги Сассекские принимают поздравления

В воскресенье, 14 февраля, стало известно о беременности жены принца Гарри Меган Маркл, пишет издание Today.

«Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и Герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка», — говорится в заявлении пары.

Беременную Меган и ее супруга уже начали поздравлять в Сети. Так, фотограф и друг семьи Мисан Гарриман сделал соответствующий пост у себя в Твиттере:

"Мэг, я был на твоей свадьбе, чтобы стать свидетелем начала этой истории любви, и, друг мой, для меня большая честь запечатлеть ее рост. Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с радостной новостью!".

Напомним, в прошлом июле Маркл пережила выкидыш.

«Несколько часов спустя я лежала на больничной койке, держа мужа за руку, - писала она в соцсети. - Я почувствовала его ладонь и поцеловала ее, влажную от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза потускнели. Я пыталась представить, как мы исцелимся».

Появление долгожданного ребенка, которого они сейчас ждут, скорее всего, сыграет роль на этом пути к исцелению.

Также не исключено, что второй малыш станет последним для герцогов Сассекских. В одном из интервью, посвященном изменению климата, принц Гарри пошутил, что "ради защиты окружающей среды, не должен иметь слишком много детей". И заверил, что у них с Меган будет «два, максимум!».

Правда ли это, покажет время. Отметим, старшему сыну герцогов Арчи исполнится два года в мае.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри, пошли на дерзость, нарушив важное правило: "присутствовали на встрече с...".

Портал Politeka информировал, что принц Гарри после скандальной выходки с Меган Маркл неожиданно передумал: "Решил вернуть свои...".