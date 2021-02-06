Британский принц Гарри, после того, как отказался от королевских обязанностей вместе с женой Меган Маркл, сделал новое заявление

Герцог Сассекский прошлом году вместе с супругой сложили с себя королевские обязанности и переехал в США. Однако, как стало известно на днях, Гарри решил вернуть свои звания и титулы.

Отметим, принц решил, что после 10 лет службы он имеет право носить почетные звания — генерал-капитан королевской морской пехоты, Почетный командующий ВВС Королевских ВВС Хонингтон и главнокомандующий малыми кораблями и подводными лодками, пишет The Daily Telegraph.

Стоит подчеркнуть, что в 2020 году звание генерал-капитана перешло к тете герцога принцессе Анне.

По словам экспертов, принцу откажут в королевской семье, ведь он по своей воле отказался от всех привилегий и теперь живет в другой стране.

Королева Елизавета предупреждала Гарри, что тому не удастся вести двойную жизнь - ему нужно выбирать: либо оставаться в Британии и быть ее подданным, либо полностью отказаться от всех своих титулов.

Окончательное решение о сохранении за принцем званий примут в марте этого года.

Напомним, старшая сестра герцогини Сассекской Саманта Грант опубликовала книгу, в которой раскрыла секреты Меган Маркл.

По словам источника, приближенного к герцогине, книга почти прошла мимо бывшей актрисы, ведь она не видела сестру почти 20 лет.

Кроме того, жена принца Гарри подумывает о том, чтобы самой написать мемуары.

Напомним, сестра Меган Маркл решила выдать позорную правду о "принцессе-выскочке": "Все будут это читать".

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