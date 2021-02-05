Принц Гарри засветил интерьер роскошного особняка, в котором они с Меган Маркл живут в США

Как известно, после побега из королевской семьи герцог и герцогиня Сассекские перебрались в собственный дом, расположенный в Монтесито, близ Санта-Барбары.

Стоимость особняка пары составляет 11,2 миллиона фунтов стерлингов. Известно, что в нем насчитывается 9 спален и 16 ванных комнат. Кроме того, у владельцев есть собственный винный погреб, кинотеатр и спортзал. На территории особняка располагается также гостевой дом, корт и сад.

Не так давно принц Гарри пообщался по видеосвязи с участниками спортивного турнира Invitus Games, которые были перенесены из-за карантина. Во время этого общения муж Меган Маркл засветил на видео часть их семейной кухни.

Так, за британским принцем можно увидеть светлую стену, а также кремовые кухонные шкафчики с латунными ручками.

Примечательно, что супруги не торопятся показывать публике свой дом в больших подробностях.

Как мы писали ранее, по информации инсайдеров, Меган Маркл "отшила" принца Гарри и королеву Елизавету II, и не планирует ехать в Великобританию в ближайшее время.

Ранее появлялась информация о том, что герцоги Сассекские могут вернутся в Лондон по случаю 95-летия королевы Елизавета II и 100-летия принца Филиппа.

Напомним, сестра Меган Маркл решила выдать позорную правду о "принцессе-выскочке": "Все будут это читать".

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