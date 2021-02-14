Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, нарвалась на критику

Бывшая актриса не смогла угодить всем после своего недавнего заявления. Известно, что Меган частично выиграла суд над дочерними проектами издания Daily Mail, после чего обратилась к общественности.

Жена принца Гарри заявила, что мир нуждается в проверенных источниках информации и качественных новостях, пишет radiokp.ru. Звезда отметила, что ущерб от недобросовестной работы журналистов слишком большой.

По словам Маркл, она разделяет победу с каждым человеком, ведь все заслуживают справедливости, правды и самого лучшего.

Только вот британцы не все порадовались победе Меган. По их мнению, суд прошел с нарушениями, ведь заседание, по просьбе супруги принца, проходило в сокращенной форме.

В результате суд не заслушал свидетельские показания, и не рассмотрел все материалы дела.

Представители Mail On Sunday сообщили, что удивлены итоговым решением, а также разочарованы тем, что им не позволили привести свои доказательства в открытом суде на полном судебном разбирательстве.

Жители Великобритании предполагают, что к делу приложила руку сама королева Елизавета, якобы она использовала связи, чтобы помочь внуку.

Стоит отметить, что суд состоялся по делу, касающееся того, что таблоиды напечатали личное письмо Меган, которое она написала своему отцу.

Суд удовлетворил иск о нарушении конфиденциальности личных данных, но часть дела об авторских правах он рассмотрит в марте 2021 года. Пока неясно является ли бывший секретарь Меган и Гарри соавтором письма.

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